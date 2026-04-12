Giornata di riposo per l’Atalanta Fari puntati su Hien e Sulemana alla ripresa

Dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro la Juventus, con il gol dell’ex Boga, l’Atalanta ha deciso di prendersi un giorno di pausa. La squadra tornerà in campo con l’attenzione rivolta a Hien e Sulemana, i due giocatori che si preparano alla ripresa degli allenamenti. Nessuna attività ufficiale è prevista prima della prossima sessione di lavoro.

SERIE A. Il giorno dopo il beffardo ko rimediato contro la Juve in casa (0-1, gol dell’ex Boga), l’Atalanta si è concessa un giorno di riposo. La ripresa è fissata lunedì 13 aprile quando saranno valutate le condizioni di Hien e Sulemana. All’orizzonte c’è Roma-Atalanta di sabato alle 20,45 all’Olimpico: tre i giocatori da tenere d’occhio in casa nerazzurra. In primis Hien, alle prese con i postumi distrattivi all’adduttore: non sembrano molte le chance di recupero per sabato. Poi c’è Sulemana, rimasto a casa contro la Juve per un forte trauma contusivo al piede sinistro: nelle prossime sedute si capirà se può recuperare in breve tempo. Inoltre c’è il terzo portiere Rossi, sempre fermo per la pubalgia.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Giornata di riposo per l’Atalanta. Fari puntati su Hien e Sulemana alla ripresa Fari puntati su Vallefoglia–Conegliano e Bergamo–Scandicci nella 21ma giornata di serie A1La 21ª giornata di Serie A1 Tigotà, in programma in turno infrasettimanale, si inserisce in una fase delicatissima della stagione, a ridosso delle... Leggi anche: Atalanta, Hien salterà la partita di Lecce alla ripresa del campionato