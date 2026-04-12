Giornata della costa | Puglia oggi iniziative Istituita dalla Regione

Domenica 12 aprile si celebra la Giornata della Costa in Puglia, un'iniziativa promossa dalla Regione con una legge regionale. La giornata prevede diverse attività lungo le aree costiere, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale e promuovere la tutela delle zone marine. La legge regionale stabilisce le modalità di organizzazione e le iniziative da svolgere in questa occasione, coinvolgendo enti locali e associazioni del territorio.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Domenica 12 aprile, in occasione della Giornata della Costa, istituita con Legge Regionale Puglia n. 15 del 9 aprile 2024, Regione Puglia ha organizzato un fitto programma di eventi lungo tutto il litorale regionale. Per l’occasione l’assessora regionale con deleghe al Paesaggio e Costa, Marina Leuzzi, il 12 aprile alle ore 9.30, si recherà presso la spiaggia Le Cesine a Vernole (Le) per assistere alla liberazione di una tartaruga. A seguire, alle ore 11.00, si sposterà a Frigole (Le), per l’8° edizione di “A pesca di plastica”, per partecipare alla pulizia della spiaggia (in allegato la locandina dell’evento).🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Giornata della costa: Puglia, oggi iniziative Istituita dalla Regione Orsara di Puglia: il più antico forno a paglia della regione compie cinquecento anni “di attività ininterrotta” Tre giorni di iniziative da oggiDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia: 1526-2026: il più antico forno a paglia della Puglia, a Orsara in provincia di... La Puglia celebra la Giornata Regionale della Costa: "Bene comune da vivere e tutelare"Il litorale come spazio per celebrare la bellezza della Puglia, la biodiversità e il rispetto del senso civico attraverso la tutela dell'ambiente,...