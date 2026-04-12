Giornata del Made in Italy | Pellezzano protagonista appuntamento il 15 aprile

Il 15 aprile si terrà a Pellezzano la Giornata del Made in Italy, evento che vede il coinvolgimento dell’Ente locale rappresentato dal Sindaco Francesco Morra. L’organizzazione è stata realizzata in collaborazione con DLiveMedia e la Fondazione Banca Monte Pruno. Il Sindaco ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il supporto fornito.