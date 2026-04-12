Giornata del Made in Italy | Pellezzano protagonista appuntamento il 15 aprile
Il 15 aprile si terrà a Pellezzano la Giornata del Made in Italy, evento che vede il coinvolgimento dell’Ente locale rappresentato dal Sindaco Francesco Morra. L’organizzazione è stata realizzata in collaborazione con DLiveMedia e la Fondazione Banca Monte Pruno. Il Sindaco ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il supporto fornito.
Pellezzano protagonista alla Giornata del Made in Italy, in programma il prossimo 15 aprile. L’Ente, in persona del Sindaco Francesco Morra, in collaborazione con DLiveMedia e la Fondazione Banca Monte Pruno, esprime il proprio sentito ringraziamento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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