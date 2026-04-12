Giorgetti vede nero | temo grave recessione

Il ministro dell'Economia ha dichiarato di essere preoccupato per le prospettive economiche del paese, affermando di temere una grave recessione. Ha evidenziato come i segnali attuali indicano una possibile contrazione dell'attività economica nei prossimi mesi. La sua dichiarazione si basa su dati recenti relativi alla crescita e alla situazione finanziaria nazionale. Non sono state fornite previsioni ufficiali, ma il ministro ha insistito sulla necessità di monitorare attentamente l'andamento dell'economia.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sceglie la via della prudenza e della responsabilità. Ai microfoni del Tg3 Lombardia ha indicato con realismo la direzione del dibattito europeo, ricordando che "la risposta della Commissione europea sul Patto di Stabiità la conosciamo, la sappiamo benissimo: solo in presenza di grave recessione" può essere sospeso, ma ha anche aggiunto con franchezza che "se la situazione continuerà così sul fronte dell'energia e degli oli combustibili, temo che la recessione arriverà". Parole che confermano l'approccio di un ministro attento a prevenire gli shock piuttosto che inseguirli. Da giorni il titolare del Tesoro, insieme alla premier Giorgia Meloni, insiste sulla necessità di una sospensione temporanea del Patto qualora la crisi energetica dovesse prolungarsi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giorgetti vede nero: temo grave recessione Giorgetti: «Se situazione non cambia temo recessione»Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, teme una situazione di recessione. Giorgetti, se la situazione non cambia temo recessioneIl ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, teme una situazione di recessione.