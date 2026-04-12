Gioia Lumezzane Iori ha il colpo giusto L’Union non reagisce

Nel derby di Serie C tra Lumezzane e Union Brescia, una punizione di Iori al 23’ della ripresa ha deciso il risultato. La partita si è giocata al Saleri e si è conclusa con la vittoria del Lumezzane, che ha ottenuto i tre punti senza che l’Union Brescia riuscisse a reagire. È stata una giornata decisiva per le due squadre, con il gol che ha determinato l’esito finale.

Una punizione vincente di Iori al 23’ della ripresa regala al Lumezzane la vittoria nel derby contro l' Union Brescia in programma al Saleri nella trentaseiesima giornata di Serie C girone A. Un successo meritato dei rossoblù, che soffrono nel primo tempo, ma concedendo il giusto e colpiscono nel secondo sfiorando anche il raddoppio. L’Union, che resta seconda ma col Lecco appaiato a 63 punti, sembra già con la testa ai playoff, mentre per la squadra di casa il successo serve a raggiungere la settima piazza a 52 punti. Il Brescia ci prova soprattutto nella prima parte di gara, si vede annullare per fuorigioco (ravvisato sul campo e confermato dopo il check) un gol segnato da Crespi al 22’ e sbatte contro Filigheddu, autore di una grandisisma parata su Balestrero al 41’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gioia Lumezzane. Iori ha il colpo giusto. L’Union non reagisce Serie C, Lumezzane-Cittadella: le pagelle degli uomini di IoriLe pagelle dei giocatori del Cittadella dopo la vittoria contro il Lumezzane nella 25ªgiornata del campionato Serie C Sky Wi Fi girone A. Cittadella, vittoria al 95° a Lumezzane: Perretta libera la squadra di Iori dalla crisi.Il Cittadella ha colto una vittoria al 95' minuto sul campo del Lumezzane, un risultato che ha sciolto la tensione e restituito serenità a mister...