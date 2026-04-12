Giochi pericolosi i minori rischiano la vita

I giochi pericolosi tra i minori rappresentano un rischio reale per la sicurezza. Le imprudenze dei giovani, comuni in età adolescenziale, possono portare a incidenti gravi o tragedie. Per ridurre tali pericoli, è fondamentale rispettare le norme vigenti, come il Codice della strada, e controllare attentamente dove, come e con chi si svolgono le attività dei minori, anche in ambienti pubblici e durante determinati orari.

Da ragazzi si commettono imprudenze, le abbiamo fatte tutti. L’unico modo per evitare il più possibile incidenti e tragedie è rispettare regole e divieti, dal Codice della strada, all’interno di mezzi e locali pubblici, controllare come, dove, con chi vanno minorenni, gli orari. Sono i doveri e i compiti delle famiglie e di una Educazione civica a scuola, intesa come materia importante con voto determinante per l’esito finale. Stefano Serafini Risponde Beppe Boni Se pensiamo alle imprudenze dei bambini e degli adolescenti il pensiero corre subito alla morte di Louis Pisha Plaurent il ragazzino precipitato dal lucernario di un palazzo di otto piani nell’androne delle scale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

GIOCHI PERICOLOSIAttacco ai treni: cavi tranciati vicino a Bologna, rimosso un ordigno su uno scambio.

Leggi anche: Tiberina Nord da incubo: "Auto a tutta velocità. I pedoni rischiano la vita"

A PIEDI nei QUARTIERI PEGGIORI di MILANO..