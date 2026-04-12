Giochi e bancarelle La domenica in centro

Questa domenica il centro storico si anima con bancarelle, street food, giochi e laboratori dedicati ai bambini. L’area ospita stands variopinti e bancarelle di prodotti locali, mentre tra le vie si svolgono attività e giochi per i più piccoli. Sono presenti anche punti dedicati agli alimenti di strada, creando un’atmosfera vivace e frequentata da famiglie e visitatori. La giornata si svolge senza eventi ufficiali o chiusure di strade, offrendo un’occasione di svago e socializzazione.

Bancarelle, street food, giochi e laboratori per bambini: ecco gli appuntamenti di questa domenica in centro storico. In piazza San Domenico, a cura del comitato di quartiere, dalle 10 torna VintaKids, il mercatino delle pulci dedicato ai bambini con giochi di legno, abbigliamento, libri e fumetti, biciclette, lezioni di arti marziali; nel pomeriggio dalle 15.30 ci saranno anche un laboratorio di circo dai 4 ai 99 anni per mettere alla prova le proprie abilità, tornei di calcio ballila e di gioco del canestro; ci sarà anche un’area food a cura degli esercenti della piazza. E a proposito di cibo in piazza Mercatale oggi dalle 12 alle 24 l’ International Street Food, festival itinerante dedicato alla cucina di strada e ai sapori dal mondo: un villaggio gastronomico con food truck e stand provenienti da tutta Italia e dall’estero.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giochi e bancarelle. La domenica in centro C'è 'La domenica pontesana': le bancarelle del mercato cambiano la viabilità‘La domenica pontesana’ è la tradizionale fiera di paese che anima la frazione di Pontelagoscuro, a Ferrara, e che torna domenica 8 dalle 8 in piazza... Domenica delle Palme con la Fiera di Primavera in piazza Saffi: oltre 200 bancarelle per lo shoppingDalle 7:30 alle 20, piazza Saffi diventerà il cuore pulsante di una giornata che vedrà 200 bancarelle con un’ampia varietà di prodotti:... Appuntamenti nell'agenda di TeleRadioPace di sabato 21 febbraio 2026