Giobbe Covatta | Sono tra gli autori più letti del ’900 giuro Tornare in politica? Manco morto Niente social | sono un orso

Giobbe Covatta, noto attore e comico, si è fatto conoscere anche come autore di libri molto letti nel corso del Novecento. Durante un’intervista, ha dichiarato di essere tra gli autori più letti di quel periodo. Ha inoltre specificato di non avere intenzione di tornare in politica e di preferire mantenere un profilo basso sui social, definendosi “un orso”. Le sue parole sono state fatte in un contesto informale e diretto.

Roma – Giobbe Covatta, attore, comico, autore di bestsellers, annoverato tra gli autori più importanti del ’900, ma ci arriveremo nel corso dell’intervista. Nel frattempo chiedendo agli aquilani con quale intellettuale avremmo potuto parlare della Capitale della Cultura 2026, più volte è uscito il suo nome, siamo rimasti tutti stupi ti. “Anche io”. Se la citano un legame ci sarà. “Dal teatro dell’Aquila sono stato prodotto per diversi anni. Quando nel 2009 c’è stato il terremoto ho sentito dentro un moto di solidarietà, perché l’Aquila è un posto che avevo imparato a sentire un po’ casa. Quindi con il teatro abbiamo fatto un po’ di cose, abbiamo cercato di non far spegnere i riflettori, e non dimenticare chi non c’è più”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giobbe Covatta: “Sono tra gli autori più letti del ’900, giuro. Tornare in politica? Manco morto. Niente social: sono un orso” Uno show antologico per celebrare i 70 anni: a teatro Giobbe CovattaOSTUNI - L'irriverente comico napoletano Giobbe Covatta approda al teatro palazzo Roma di Ostuni il 6 febbraio, alle ore 21:00, con "70. Giobbe Covatta in scena con “70. Riassunto delle puntate precedenti”C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Lo...