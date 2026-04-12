Il vulcano Sakurajima, situato nella zona di Kagoshima in Giappone, ha avuto la sua prima esplosione dell’anno sabato 11 aprile. Durante l’evento, si è sollevato un fumo alto circa 3.400 metri, portando a un innalzamento dell’allerta a livello 3.

Il vulcano Sakurajima ha scatenato la sua prima esplosione dell’anno nella zona di Kagoshima, sabato 11 aprile. Il cratere sommitale di Minamidake ha sparato una colonna di fumo alta ben 3.400 metri, un valore che non si registrava dal 27 novembre 2025. L’evento è avvenuto intorno alle ore 12:04 del mezzogiorno locale. La violenza dell’eruzione ha causato l’espulsione di grossi massi vulcanici verso la settima stazione, con proiezioni che hanno raggiunto distanze comprese tra i 600 e i 1.000 metri dal punto di origine. I pennacchi di fumo prodotti dall’attività si stanno dirigendo verso sud-est, portando con sé il rischio di una ricaduta di cenere definita moderatamente intensa per l’intera isola di Sakurajima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone, esplosione del Sakurajima: fumo a 3.400 metri e allerta 3

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Now: Live footage massive erupt Japan Sakurajima volcano, spew ash as high as 4,400 meter