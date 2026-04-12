Al Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena si tiene una mostra dedicata al fotografo Gian Paolo Barbieri, intitolata “Un viaggio nello sguardo”. La mostra presenta una selezione di sue opere, evidenziando il ruolo di questo autore nella fotografia contemporanea. La rassegna è aperta al pubblico e si propone di mostrare il suo stile e le sue immagini più significative.

Il Cifa - Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbena presenta “ Gian Paolo Barbieri. Un viaggio nello sguardo ”, una grande mostra dedicata a un autore centrale nella storia della fotografia contemporanea. La mostra inaugurata ieri sarà vistabile fino al 2 giugno, attraversa oltre cinquant’anni di carriera dell’autore e fa emergere la ricchezza di uno sguardo che ha saputo unire estetica, cultura visiva e costruzione narrativa dell’immagine. Promossa da Fiaf – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e realizzata in collaborazione con la Fondazione Gian Paolo Barbieri Ets la mostra si inserisce nel percorso della storica collana “Grandi Autori della Fotografia Contemporanea”, giunta alla sua venticinquesima pubblicazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gian Paolo Barbieri: "Un viaggio nello sguardo", le foto al Cifa

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Gian Paolo Gri e don Romano Michelotti protagonisti al prossimo incontro di "In file"“A flagjelo taramoto liberanus Domine” è il titolo del prossimo incontro con Gian Paolo Gri (in foto) e don Romano Michelotti.