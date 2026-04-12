Geopolitica del rischio | l’Europa tra le mosse di Trump e Netanyahu

Le scelte delle capitali di Stati Uniti e Israele stanno influenzando direttamente l’economia e la stabilità dei paesi europei. Le mosse di Trump e Netanyahu, infatti, sembrano privilegiare obiettivi militari e geopolitici, lasciando da parte le questioni economiche che riguardano il continente. Questa dinamica si verifica mentre le decisioni prese in queste aree rischiano di ripercuotersi sui cittadini europei, sia in termini di costi sia di sicurezza.

Le decisioni prese nelle capitali del potere transatlantico e mediorientale rischiano di colpire direttamente il portafoglio e la stabilità dei cittadini europei, mentre le strategie belliche di Washington e Tel Aviv si allontanano dagli interessi economici del continente. In un momento in cui la politica estera sembra guidata da logiche di forza più che di equilibrio, emerge la necessità di distinguere tra i progetti personali dei leader mondiali e la reale sicurezza delle popolazioni che ne subiscono le conseguenze indirette. Divergenze strategiche tra l’Occidente e i suoi alleati chiave. Il geopolitico attuale mostra una frattura profonda tra le promesse elettorali e l’effettiva gestione dei conflitti internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Geopolitica del rischio: l’Europa tra le mosse di Trump e Netanyahu Crosetto: tra deriva nucleare e Trump, l’Europa a rischio vulnerabilitàIl ministro della Difesa Guido Crosetto lancia un monito severo sulla stabilità globale, evidenziando il pericolo di una deriva nucleare e la... Futuro Juve in Europa: le mosse del mercato dipendono risultati continentaliIl mercato della Juventus resta fortemente legato agli esiti della stagione europea e all’andamento delle finanze. NATO’nun Yeni Türkiye Planlar - Cem GÜRDENZ