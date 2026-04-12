Una coppia di giovani toscani è stata condannata per aver ricattato un uomo di circa quarant’anni, promettendogli incontri sessuali online con una ragazza. L’uomo aveva versato 451 euro, ma i due continuavano a chiedere altri soldi, portandolo a presentare denuncia. La vicenda riguarda una chat in cui si erano accordati su videochiamate a sfondo sessuale in cambio di denaro.

Aveva conosciuto una ragazza in chat e si erano accordati per qualche sexy videochiamata da parte di lei in cambio di piccole cifre. Poi però è arrivata l’estorsione dietro la minaccia di diffondere il video dopo che la vittima incautamente aveva accettato di accendere la telecamera del suo smartphone per riprendere le sue parti intime. A finire nei guai una coppia di giovani residenti in Toscana che aveva mietuto vittime un po’ in tutta Italia. Erano stati scoperti in flagranza dai carabinieri per un episodio simile a Siena e i militari dell’Arma, ricostruendo i versamenti sul conto corrente della coppia, avevano individuato diverse vittime, tra cui anche un 40enne genovese.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, ricattano un quarantenne dopo avergli promesso del sesso online con una ragazza, condannata una coppia di fidanzati

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