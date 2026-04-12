Il match tra Genoa e Sassuolo si avvicina in un momento delicato per i rossoblù, reduci da due sconfitte consecutive senza riuscire a segnare. La squadra di De Rossi si trova a dover recuperare punti importanti per evitare di scendere troppo in classifica. Il confronto si svolge in un periodo di pressioni crescenti, con entrambe le formazioni che cercano una vittoria per migliorare la propria posizione.

Il Genoa non può più sbagliare. La squadra di De Rossi ospita il Sassuolo al Ferraris per la 32esima giornata di Serie A: fischio d’inizio domenica alle 12.30. I rossoblù arrivano dalla sconfitta per 2-0 contro la Juventus: è la seconda di fila dopo quella rimediata contro l’Udinese. Gli uomini di Grosso hanno superato 2-1 il Cagliari nell’ultimo turno di campionato. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Genoa-Sassuolo. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Il Genoa ha perso senza segnare le ultime due partite di campionato: i rossoblù non totalizzano tre ko di fila senza gol addirittura dal 2018 con Ballardini in panchina.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genoa-Sassuolo, il pronostico: i rossoblù non possono più sbagliare

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