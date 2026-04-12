Gas il PSV crolla del 6% | ecco come cambiano le bollette a settembre

Il mercato all’ingrosso del gas ha registrato un calo del 6% nel prezzo del PSV, che si è attestato a 43,63 euro per megawattora. Questa diminuzione si riflette nelle bollette di settembre, che subiranno variazioni in base all’andamento dei prezzi di mercato. La flessione dei costi del gas ha avuto un impatto immediato sulla quotazione, influenzando le tariffe energetiche dei consumatori.

Il mercato all’ingrosso del gas sta vivendo una fase di calo significativo, con il prezzo del PSV che si attesta oggi a 43,63 €MWh, segnando una flessione del 6% rispetto alla giornata precedente. Questa dinamica influisce sulla gestione delle spese energetiche domestiche, mentre è nel sistema di tutela della vulnerabilità la tariffa della materia prima resta fissata a 0,415 €Smc, secondo l’ultimo aggiornamento di ARERA riferito a settembre 2025. La struttura dei costi energetici tra mercato tutelato e. Capire quanto inciderà la prossima bolletta richiede un’analisi precisa delle diverse componenti che compongono il costo del metano. Indipendentemente dal regime contrattuale scelto, ogni utente deve affrontare voci fisse come le imposte (accise e IVA), i costi per il trasporto, la gestione del contatore e gli oneri di sistema.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gas, il PSV crolla del 6%: ecco come cambiano le bollette a settembre Bollette gas: il prezzo tutelato sale, ecco il costo di settembreLe famiglie italiane affrontano un nuovo aggiornamento dei costi energetici con il prezzo del gas nel mercato tutelato fissato a 0,415 €/Smc per... Gas ai minimi del mese: prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025, PSV in caloQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane.