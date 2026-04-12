Garbagnate rifiuti di ogni genere scaricati nel verde

A Garbagnate sono stati trovati rifiuti di vario tipo abbandonati nel verde pubblico. Sono stati segnalati sacchi di immondizia contenenti abiti, prodotti cosmetici, materassi e mobili abbandonati in diverse zone della città. La presenza di questi rifiuti ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che hanno segnalato il problema alle autorità competenti. La situazione riguarda aree verdi che erano state lasciate in stato di abbandono.

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