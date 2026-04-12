Garbagnate rifiuti di ogni genere scaricati nel verde

Nella zona di Garbagnate sono stati trovati rifiuti di ogni tipo abbandonati nel verde, tra cui vestiti, cosmetici, materassi e mobili. La presenza di questi materiali abbandonati ha attirato l'attenzione di residenti e autorità locali, che hanno segnalato la situazione. La discarica di rifiuti di varia natura si estende in diverse aree verdi della zona, creando preoccupazioni sulla tutela dell'ambiente e sulla gestione dei rifiuti.

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