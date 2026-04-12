Garbagnate lusso nell’ex Alfa | il David Lloyd Club apre con l’ampliamento de Il Centro di Arese

A Garbagnate è stato inaugurato il nuovo David Lloyd Club, collocato nell’area che un tempo ospitava lo stabilimento Alfa Romeo. L’apertura coincide con l’ampliamento del centro commerciale “Il Centro” di Arese, che ha visto un aumento degli spazi dedicati al benessere e al fitness. La data di apertura è stata comunicata, insieme ai tempi necessari per completare i lavori di allestimento.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. E’ morto oggi Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano, fondatore di Legambiente e dei Verdi,. A Milano ieri sera la processione per la Pasqua Ortodossa. Un momento di intensa spiritualità. Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sull’A50 Tangenziale Ovest di Milano, in.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Garbagnate, lusso nell’ex Alfa: il David Lloyd Club apre con l’ampliamento de “Il Centro” di Arese Lavoro, David Lloyd cerca personale ad Arese: quattro posizioni aperte per il nuovo club di lusso nell’area ex AlfaÈ stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia… Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie...