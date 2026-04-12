A Garbagnate, questa mattina domenica 12 aprile, durante la Giornata del verde pulito dedicata all'ex ospedale, è stata ritrovata una bomba a mano nel complesso abbandonato. L’area, che si trova in condizioni di completo degrado, è stata immediatamente messa sotto controllo dalle forze dell’ordine. La scoperta ha portato all’intervento delle forze di polizia, che hanno messo in sicurezza il sito.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sull’A50 Tangenziale Ovest di Milano, in. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Turate, in provincia di Como, dove. È stato arrestato giovedì scorso, a Milano, un cittadino ucraino di 32 anni, accusato di.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Garbagnate, bomba a mano ritrovata nel vecchio ospedale

Bomba a mano ritrovata su un muretto: è giallo. E arrivano degli artificieriUna bomba a mano lasciata inesplosa su un muretto in via Calabrese ha fatto scattare nel pomeriggio l'allarme a Nardò.

Bomba a mano nel parcheggio olimpico? È andata così: il videoÈ finita nel migliore dei modi la vicenda della bomba a mano trovata nel parcheggio olimpico “P Bore” nel pomeriggio di ieri.