Garbagnate bomba a mano ritrovata nel vecchio ospedale

Nella mattinata di domenica 12 aprile, nel corso della Giornata del verde pulito dedicata all'ex ospedale, è stata trovata una bomba a mano giacente nell’edificio dismesso. L’area, che si trova in condizioni di abbandono, è stata immediatamente isolata dalle forze dell’ordine. La presenza dell’ordigno ha provocato l’intervento delle squadre specializzate per la bonifica. Non ci sono stati feriti o altre conseguenze per la popolazione.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. E’ morto oggi Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano, fondatore di Legambiente e dei Verdi,. A Milano ieri sera la processione per la Pasqua Ortodossa. Un momento di intensa spiritualità. Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sull’A50 Tangenziale Ovest di Milano, in.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Garbagnate, bomba a mano ritrovata nel vecchio ospedale Garbagnate Milanese, bomba a mano ritrovata nel vecchio ospedale: intervengono i carabinieriGarbagnate Milanese (Milano), 12 aprile 2026 – Una bomba a mano è stata ritrovata stamattina nell'area intorno al vecchio ospedale di Garbagnate...