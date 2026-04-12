Ganna sfida il pavé | recupero eroico e nuovo guasto alla Roubaix

Filippo Ganna ha affrontato una fase difficile durante la Parigi-Roubaix, riuscendo a recuperare dopo un problema tecnico. Durante la corsa, ha subito un guasto che ha rallentato il suo ritmo, ma è riuscito a rientrare nel gruppo di testa grazie a uno sforzo intenso. La competizione prosegue con Ganna impegnato a mantenere la posizione nonostante le nuove sfide tecniche sulla strada.

Filippo Ganna sta scrivendo una pagina straordinaria alla Parigi-Roubaix, trasformando le difficoltà tecniche in una sfida di pura potenza atletica. L’alfiere della INEOS Grenadiers, dopo aver affrontato i tratti più duri del percorso, si trova ora a dover gestire un imprevisto meccanico proprio mentre tenta la rimonta decisiva verso il gruppo di testa. La cronaca della corsa ha il piemontese uscire dal settore di Arenberg con un ritardo di circa trenta secondi rispetto ai leader. Tuttavia, grazie a una prestazione fisica impressionante e al supporto fondamentale di Jordi Meeus, il fuoriclasse è riuscito a colmare quel divario, rientrando nel distacco che vedeva protagonisti Tadej Pogacar e Wout van Aert.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ganna sfida il pavé: recupero eroico e nuovo guasto alla Roubaix Leggi anche: Il pavé non perdona, forature in serie alla Roubaix,: Pogacar, Van der Poel, Ganna Leggi anche: Filippo Ganna firma uno show da cronoman alla Roubaix: recupero monstre dopo Arenberg, poi la foratura, il recupero e la caduta