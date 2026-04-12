Galaxy S25 Ultra | bug allo zoom 5x Samsung prepara il fix urgente

Un problema software nel sistema di gestione dell’apertura ottica del Galaxy S25 Ultra sta causando malfunzionamenti nello zoom 5x. Samsung ha annunciato che rilascerà a breve un aggiornamento per risolvere questa anomalia. La questione riguarda principalmente la funzione di zoom del dispositivo, che presenta difficoltà operative a causa del bug. La società si sta preparando a distribuire l’aggiornamento correttivo nel più breve tempo possibile.

Un difetto software nel sistema di gestione dell’apertura ottica del Galaxy S25 Ultra sta costringendo Samsung a intervenire con un aggiornamento correttivo imminente. Il problema, segnalato dagli utenti dopo l’installazione dell’ultima versione dell’app Expert RAW, riguarda la funzione Virtual Aperture, che fatica a gestire correttamente la separazione tra il soggetto e lo sfondo quando si utilizza lo zoom al livello 5x. Il limite tecnologico della Virtual Aperture sul Galaxy S25 Ultra. L’utente 14NX10 ha portato alla luce una criticità che mette in discussione l’efficacia delle soluzioni software adottate per compensare l’hardware fotografico dei dispositivi Samsung.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galaxy S25 Ultra: bug allo zoom 5x, Samsung prepara il fix urgente Galaxy s26 ultra e galaxy s25 ultra la nuova funzione display samsung ha una limitazioneintroduzione: l’analisi si concentra sulla funzione Privacy Display del Samsung Galaxy S26 Ultra, valutandone l’impatto reale sull’esperienza... Samsung svela Galaxy S26: 200MP, 5x zoom e novità a Unpacked 2026Samsung sta per svelare la sua nuova gamma di smartphone Galaxy S26 durante l’evento Galaxy Unpacked 2026, in programma per il 25 febbraio a San...