Gagarin e il grido che cambiò il mondo | l’impresa che sfidò l’ignoto

Il 12 aprile 1961, un cosmonauta sovietico è diventato il primo uomo a uscire dall’atmosfera terrestre, compiendo un volo che ha attraversato il limite dello spazio. L’evento ha rappresentato un momento storico, segnando il primo viaggio umano nello spazio e aprendo una nuova fase nella conquista dello spazio da parte dell’umanità. Questo episodio ha avuto ripercussioni importanti sulla corsa allo spazio tra le superpotenze dell’epoca.

Il 12 aprile 1961, il cosmonauta sovietico Gagarin ha segnato un punto di non ritorno per l’intera civiltà umana, diventando il primo uomo a varcare i confini dell’atmosfera terrestre. Il lancio della navicella Vostok 1, avvenuto dal cosmodromo di Baikonur, ha trasformato una visione che fino a poco prima era relegata alla fantascienza in una realtà tangibile dopo soli 108 minuti di orbita attorno al pianeta. L’audacia del volo dalla steppa kazaka. Alle ore 09:07 del mattino, nel cuore delle steppe dove sorge oggi il Kazakistan, il rombo dei motori ha squarciato il silenzio del cosmodromo di Baikonur, dando inizio a una missione che non aveva precedenti nella storia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gagarin e il grido che cambiò il mondo: l’impresa che sfidò l’ignoto Leggi anche: Il grande imperatore della moda .Quella collezione del '68 che sfidò il mondo femminista Leggi anche: Il garage che cambiò il mondo