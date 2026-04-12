Dopo le dimissioni da presidente della FIGC in seguito alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, Gabriele Gravina parla per la prima volta dei sette anni e mezzo vissuti a capo della Federazione e risponde alle critiche ricevute. “Ognuno si qualifica per quello che è e per quello che sente. Toccherà ad altri dare un giudizio”, le sue parole al ministro Andrea Abodi. Le parole di Gabriele Gravina sulle critiche ricevute La risposta ad Andrea Abodi Il retroscena sulle dimissioni Il futuro della FIGC Le parole di Gabriele Gravina sulle critiche ricevute In un’intervista al Corriere della Sera del 12 aprile, Gabriele Gravina ha parlato per la prima volta dopo le sue dimissioni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gabriele Gravina attacca Abodi per la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, sfogo dopo le dimissioni

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