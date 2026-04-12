A Gabicce, si è deciso di entrare nella Rete dei Comuni sostenibili, un'iniziativa che mira a promuovere pratiche più responsabili senza creare classifiche o graduatorie. Questa rete si concentra sull'offrire strumenti e servizi ai Comuni, con l’obiettivo di favorire un miglioramento delle attività e delle politiche locali. La scelta di aderire indica un impegno diretto verso uno sviluppo più consapevole e condiviso.

"La Rete dei comuni sostenibili non redige classifiche. Ai Comuni non servono graduatorie, ma strumenti e servizi utili per migliorarsi. L’obiettivo della Rete è accompagnare i sindaci di qualsiasi colore politico e le comunità locali nella realizzazione degli obiettivi dell’ Agenda 2030 ". La sindaca Marila Girolomoni e l’assessore all’Ambiente Matteo Sanchioni replicano all’opposizione e ai Verdi che hanno criticato l’assegnazione della Bandiera della sostenibilità a Gabicce, lamentando la mancanza di coerenza fra i valori dell’agire sostenibile e le politiche sviluppate dal Comune. "Come tutte le associazioni di enti locali, è prevista una quota di adesione e vengono offerti servizi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Gabicce nella Rete dei Comuni sostenibili, un gesto di responsabilità: ecco perché"

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