Fuori dal Coro Giordano torna con l’inchiesta sulle spose bambine

Dopo la pausa pasquale, questa sera torna in onda su Rete 4 il programma Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano. Nel nuovo appuntamento, il giornalista si concentrerà su un'inchiesta dedicata alle spose bambine, approfondendo un tema di attualità e rilevanza sociale. La trasmissione si propone di analizzare i fatti e le storie legate a questa problematica, offrendo al pubblico un’informazione puntuale e diretta.

Dopo la pausa pasquale, Mario Giordano torna questa sera, domenica 12 aprile, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Le anticipazioni del 12 aprile 2026. Al centro della puntata, l’espulsione dell’imam Ali Kashif, rimpatriato in Pakistan dopo essere stato denunciato da un servizio della trasmissione: a Brescia predicava come giusti i matrimoni con spose bambine. A seguire, il caso di Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, ucciso nel febbraio 2021 per ragioni mai chiarite. Cinque anni più tardi, grazie a documenti esclusivi, sembrerebbe che la sua morte possa essere collegata al racket dei visti rubati nelle ambasciate.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Fuori dal Coro, Giordano torna con l’inchiesta sulle spose bambine A Fuori dal Coro prosegue l’inchiesta sulle spose bambineRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Fuori dal Coro, Giordano tra spose bambine e ladri di caseRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...