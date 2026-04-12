Frosinone | sindaco Ceccano effettuate analisi in fiume Sacco monitoriamo
Il sindaco di Ceccano ha comunicato che sono state effettuate analisi sulle acque del fiume Sacco, che attraversa il territorio comunale. Nelle ultime settimane, sono stati osservati la formazione di schiuma e una moria di pesci nel corso d’acqua. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali ulteriori interventi. Non sono stati forniti dettagli sui risultati delle analisi o sulle cause degli eventi.
Nelle acque del fiume Sacco, che attraversa il Comune di Ceccano, è stata riscontrata la presenza di schiuma e si è verificata una moria di pesci. Questo fenomeno, che ha destato preoccupazione, non è isolato e si è manifestato anche in altri tratti del corso d’acqua. Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, ha rilasciato una nota ufficiale in cui comunica che sono state immediatamente attivate verifiche e analisi, grazie alla collaborazione con Arpa Lazio e la Asl di Frosinone. Impegno dell’Amministrazione Comunale. “Torneremo a informare la cittadinanza non appena arriveranno gli esiti delle analisi e gli sviluppi sperati in merito alle indagini – afferma il sindaco Querqui -.🔗 Leggi su Romadailynews.it
Schiuma e moria di pesci nel Sacco: effettuate verifiche e analisiAncora schiuma e moria di pesci nel fiume Sacco, nel tratto compreso tra Sgurgola e Falvaterra, con ripercussioni anche nelle acque di Ceccano.
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