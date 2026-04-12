Il Bologna ha battuto il Lecce 2-0 allo stadio Dall'Ara, grazie ai gol di Freuler e Orsolini. Per i rossoblù, questa vittoria rappresenta una spinta in vista della prossima partita di Birmingham. I salentini, invece, hanno subito la sconfitta anche in questa occasione. La squadra emiliana si prepara così all’impegno contro l’Aston Villa, mentre il Lecce continua la sua serie negativa.

Per i rossoblù una carica di energia pre-Birmingham, per i salentini ancora un ko. BOLOGNA - Non poteva esserci avvicinamento migliore all'impresa impossibile e a quella rimonta da tentare contro l'Aston Villa, per il Bologna. I rossoblù sconfiggono 2-0 il Lecce e lasciano il Dall'Ara col sorriso, tornando alla vittoria tra le mura amiche e ritrovando il gol di Orsolini, che era a secco da quattro mesi. Salentini inconcludenti: restano nei guai e rischiano grosso, sono sempre al terzultimo posto, in coabitazione con la Cremonese. Eppure l'avvio migliore è del Lecce, che rischia grosso ed è terzultimo, ma spreca con Stulic: tiro debole, Pessina (preferito a Ravaglia) ha vita facile.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Freuler e Orsolini piegano il Lecce, il Bologna vince 2-0 al Dall'Ara

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