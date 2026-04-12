Una vicenda sconvolgente ha scosso la Francia, dove un bambino è stato trovato rinchiuso all’interno di un furgone per quasi un anno. Il ritrovamento è avvenuto grazie ai rumori provenienti dall’interno del veicolo, che hanno attirato l’attenzione di un passante. Le autorità hanno individuato il bambino e aperto il furgone, scoprendo le sue condizioni di salute. Il padre ha dichiarato di aver agito per proteggerlo, senza fornire altri dettagli.

Come è stato scoperto il bambino rinchiuso nel furgone?. Una storia che sembra uscita da un incubo, ma è accaduta davvero. In un piccolo villaggio dell’ Alsazia (Francia), a Hagenbach, un bambino di appena 9 anni è stato trovato dopo mesi di prigionia. A far scattare l’intervento sono stati i vicini, insospettiti da “lamenti di un bambino” provenienti da un furgone parcheggiato nei pressi di un’abitazione. Una segnalazione che ha portato la polizia a intervenire immediatamente. Quando gli agenti hanno forzato il veicolo, la scena che si sono trovati davanti è stata devastante. In che condizioni è stato trovato il bambino?. Il piccolo era sdraiato in posizione fetale, completamente nudo, coperto solo da una coperta.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Francia choc: bambino chiuso in un furgone per un anno, salvato dopo i lamenti. Il padre: ‘Volevo proteggerlo’

Francia, padre tiene il figlio di 9 anni chiuso in un furgone per un anno: bimbo salvato dalla poliziaIl bambino è rinchiuso nel furgone del padre per oltre un anno ed è stato trovato dagli agenti nudo, rannicchiato, circondato da escrementi e...

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