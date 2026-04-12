Francesco Correale di Roccapiemonte Alfiere della Repubblica | le congratulazioni del sindaco

Recentemente, è stato annunciato che Francesco Correale di Roccapiemonte è stato nominato Alfiere della Repubblica. Il sindaco della città ha espresso le sue congratulazioni, sottolineando come i giovani della comunità dimostrino con le loro azioni attenzione verso il bene sociale e il territorio locale. La nomina rappresenta un riconoscimento ufficiale per l'impegno e i meriti del giovane.

Francesco Correale di Roccapiemonte è stato nominato Alfiere della Repubblica. Orglioso, da parte del sindaco Carmine Pagano: “Ancora una volta i giovani di Roccapiemonte dimostrano di avere a cuore il bene sociale e in particolare della nostra comunità. Come Ente siamo vicini ai ragazzi provando.🔗 Leggi su Salernotoday.it Roccapiemonte, il giovane Francesco nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella: “Fare buona azione riempie cuore”Tempo di lettura: 3 minutiAveva appena 14 anni ma di fronte ad una grave emergenza non esitò a mettersi al servizio della sua comunità per salvare... Fattore è cavaliere della Repubblica: le congratulazioni del sindacoL’episodio risale al 4 agosto 2024, quando l’assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Giuseppe Fattore, è stato protagonista di un...