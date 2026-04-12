Un quindicenne toscano, studente al primo anno di liceo scientifico, è stato scelto tra 28 giovani come Alfieri della Repubblica. La sua passione per la fotografia della Luna e l’illustrazione dei pianeti ai coetanei gli ha permesso di ricevere questa nomina. La cerimonia si terrà al Quirinale, e la sua attività si concentra sull’osservazione e la spiegazione degli astri ai compagni di scuola.

SAN MINIATO (Pisa) La grande passione per la Luna porterà Tommaso Lavecchia al Quirinale. Il quindicenne toscano di San Miniato, in provincia di Pisa, liceale al primo anno di scienze applicate, è stato nominato tra i 28 Alfieri della Repubblica. Tommaso si è distinto per l’amore per l’astronomia. Una passione grazie alla quale Tommaso ha partecipato anche ad una importante mostra nella quale ha esposto le immagini della Luna catturate con il telescopio, messe a confronto con le opere di Ludovico Cardi e Galileo Galilei. Un impegno che si è tradotto, poi, nella realizzazione di un opuscolo divulgativo distribuito ai suoi compagni di classe. Come ha iniziato a interessarsi delle stelle? "Dalla curiosità di vedere cosa c’è, e com’è lassù.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Fotografo la Luna e spiego i pianeti ai miei coetanei"

57 nomi ispirati alla Luna e ai pianeti per chi sogna un viaggio tra le stelleLa luna affascina l’umanità da sempre: regola le maree, segna le stagioni, e, a quanto pare, è anche una fonte perfetta di ispirazione per i nomi.

Manager di successo a 26 anni: "Un consiglio ai miei coetanei? Siate curiosi e girate il mondo"Ha solo 26 anni ma la sua curiosità e dinamicità, lo hanno portato in giro per il mondo.