Foto brutte? Islandair premia i dilettanti con 50.000 dollari

Una compagnia aerea ha deciso di premiare con 50.000 dollari e un viaggio di dieci giorni in Islanda chi dimostri di non essere un fotografo professionista. La promozione mira a coinvolgere i dilettanti, invitandoli a condividere scatti considerati brutti o poco qualificati. La proposta ha attirato l’attenzione di molti utenti, che hanno inviato le proprie foto senza preoccuparsi della qualità.