Foto brutte? Islandair premia i dilettanti con 50.000 dollari
Una compagnia aerea ha deciso di premiare con 50.000 dollari e un viaggio di dieci giorni in Islanda chi dimostri di non essere un fotografo professionista. La promozione mira a coinvolgere i dilettanti, invitandoli a condividere scatti considerati brutti o poco qualificati. La proposta ha attirato l’attenzione di molti utenti, che hanno inviato le proprie foto senza preoccuparsi della qualità.
La compagnia aerea Islandair ha messo in campo una strategia di marketing senza precedenti, promettendo un premio da 50 mila dollari e un viaggio di dieci giorni in Islanda a chi dimostri di non avere alcuna capacità fotografica. L'iniziativa, denominata Really bad photographer, punta a coinvolgere persone totalmente prive di competenze tecniche per documentare la bellezza naturale del territorio islandese attraverso scatti imperfetti. L'estetica dell'imperfezione contro il dominio dei filtri di🔗 Leggi su Ameve.eu
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