Forza Italia Tajani non si tocca E Mulè avanza da vice

Nel corso di un incontro durato circa quattro ore tra il leader di Forza Italia e i rappresentanti della famiglia Berlusconi, è stato raggiunto un accordo interno al partito. La discussione ha riguardato principalmente la posizione di Tajani, che rimane centrale nel partito, e la nomina di Mulè come possibile vice. Ora si attende di definire le singole caselle per completare il quadro organizzativo.

L'accordo è trovato, adesso bisogna solo definire le caselle. È quanto viene fuori dal vertice fra Antonio Tajani e la famiglia Berlusconi, tenutosi nel pomeriggio di venerdì e durato circa quattro ore. I figli del Cavaliere confermano la fiducia all'attuale segretario, su cui non bisogna neanche aprire la discussione. Ma, allo stesso tempo, sanno bene che, dopo la debacle del referendum, occorre cambiare qualcosa. Pur senza improvvisare, servono volti nuovi. Ecco perché si starebbe valutando la figura di un vice-segretario. In questo senso, il nome più accreditato è quello del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Lo avrebbe indicato, secondo i ben informati, la primogenita dell'ex premier, Marina, che non lo esclude neanche per la corsa da capo-delegazione a Montecitorio.🔗 Leggi su Iltempo.it Tajani in bilico in Forza Italia, Occhiuto o Mulè leader traghettatore fino a discesa in campo di Marina Berlusconi - RUMORSVisto che Tajani appare sempre più in bilico, anche considerando le pressioni che sta ricevendo da chi è all'interno di FI, la successione in caso di... Forza Italia, dopo Pasqua incontro Marina Berlusconi-Tajani per sostituzione Barelli, in pole Bergamini, poi Cattaneo e MulèUna larga parte dei deputati di FI — 28 su 54 — spinge per un cambio alla guida del gruppo, chiedendo un passo indietro di Paolo Barelli.