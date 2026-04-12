Forza Italia riecco i casting L’esaminatore del 1993 | Ma oggi servono i valori

In vista delle prossime selezioni, i casting di Forza Italia tornano di attualità, con l’ex esaminatore del 1993 che evidenzia come oggi siano richiesti valori diversi rispetto al passato. La discussione sui metodi di selezione e sulle modalità di individuazione dei candidati si intreccia con riferimenti al passato, creando un paragone tra le pratiche di allora e le esigenze attuali. La terminologia utilizzata richiama spesso un’atmosfera da set cinematografico, facendo pensare a un’immagine più vicina a un film che alla politica.

Quando dalle parti di Forza Italia viene pronunciata la parola "scouting" sembra sempre un film. Un po’ perché lo è. Impossibil dimenticare Stefano Accorsi nei panni di Leonardo Notte, pubblicitario ambizioso e tormentato, protagonista della serie tv "1994". Un po’ perché nella narrazione azzurra quei provini, iniziati nell’autunno del 1993, in un set tv improvvisato in via Isonzo a Milano, alla ricerca di "volti nuovi" per la nascente Forza Italia sono già saga. Lo racconta bene Sergio Gaddi, consigliere regionale della Lombardia, "ininterrottamente in Forza Italia dall’ottobre 1993". Dopo un incontro con Berlusconi fu affidato a lui,...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Forza Italia, riecco i casting. L’esaminatore del 1993: "Ma oggi servono i valori" Duello Lega-Forza Italia, Tajani censura l’incontro Salvini-Robinson: “Incompatibile con i nostri valori”. Il leader del Carroccio: “Io parlo con tutti”Roma – Esiste una distanza che non si misura in chilometri, ma in coordinate politiche: quella che ieri ha separato il velluto rosso del Teatro... Forza Italia Giovani Parma: "Oltretorrente, servono responsabilità amministrativa e risultati concreti"In merito all’iniziativa promossa dal Partito Democratico in Oltretorrente con lo slogan “Giù le mani dall’Oltretorrente”, Forza Italia Giovani Parma...