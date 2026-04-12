Durante un incontro a Cologno Monzese, i rappresentanti di Forza Italia hanno discusso la nomina di Enrico Costa come nuovo capogruppo, in sostituzione di Paolo Barelli. La trattativa ha incontrato alcune difficoltà e l’accordo sembrava a rischio di fallimento.

L'intesa raggiunta nel vertice di Cologno Monzese sul nome di Enrico Costa come successore di Paolo Barelli ha rischiato di impantanarsi. Nelle prime ore della giornata di ieri una parte consistente dei deputati azzurri, chiamati a esprimersi sulla nuova guida del gruppo alla Camera, non ha nascosto le proprie perplessità. Il "semaforo rosso" sarebbe scattato soprattutto per la provenienza politica di Costa, eletto nelle file di Azione e in precedenza transitato per Ncd di Angelino Alfano e dunque percepito da diversi parlamentari come una scelta troppo esterna al movimento. Una reazione che ha complicato il quadro emerso dal vertice tra Antonio Tajani, Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi, durante il quale si era cercata una sintesi tra le diverse anime del partito.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Forza Italia, la tela di Letta per Costa capogruppo

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