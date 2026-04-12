Fortitudo Bologna espugna il PalaPentassuglia e stacca la Valtur in classifica

La Fortitudo Bologna ha vinto sul campo della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia, conquistando due punti che le permettono di salire in classifica. La squadra ospite aveva già avuto la meglio in questa stagione contro questa avversaria, ad ottobre. Solo Forlì era riuscita in precedenza a ottenere una vittoria in trasferta contro la Valtur Brindisi in questa prima parte di campionato.

BRINDISI - Valtur Brindisi viene sconfitta al PalaPentassuglia per la seconda volta in stagione, prima di Bologna solo Forlì ad ottobre era riuscita ad esultare alla sirena finale in Puglia. La Fortitudo compie il blitz di giornata, pesante successo 71-81 al termine di un match condotto sin dalle.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Fortitudo, colpo da grande a Brindisi: la Effe espugna il PalaPentassuglia La Valtur Brindisi si impone in un finale di fuoco: Livorno soccombe al PalaPentassugliaGli uomini di coach Bucchi si impongono di un solo punto (76-75), al termine di una gara costellata di errori.