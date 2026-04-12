Il saggio La frontiera della scienza del clima. Variabilità solare, cicli naturali e l'incertezza dei modelli (Complexity Insight Press) è un'opera che interviene con forza in uno dei dibattiti più accesi del nostro tempo. In un contesto mediatico spesso dominato da narrazioni univoche e da un linguaggio emergenziale, Nicola Scafetta, professore di Fisica dell'atmosfera e climatologia all'Università Federico II di Napoli, riporta l'attenzione su ciò che dovrebbe essere il cuore della scienza: il dubbio, la verifica, la pluralità delle ipotesi. Il volume, frutto di un lavoro imponente che integra oltre 650 studi scientifici, offre una lettura ampia e documentata della variabilità climatica naturale e del ruolo, spesso sottovalutato, della variabilità solare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Forse l’allarme climatico è meno "allarmistico" di quanto tutti ci dicono

L’Italia a letto è meno fluida di quanto diconoRapporto Censis: la maggioranza preferisce la monogamia e si riconosce in un genere.

Cosa ci dicono le foto del 2016? Ci vestivamo peggio ma ci preoccupavamo meno del giudizioTikTok e Instagram da giorni sono il regno della nostalgia: dominano incontrastate le foto del 2016.