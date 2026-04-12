Nella mattinata di giovedì, un fornaio di 49 anni è stato rinvenuto senza vita all’interno di un casolare abbandonato in contrada Rivarano, vicino a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. L’uomo, residente a Torelli, frazione di Mercogliano, è stato trovato nel luogo di lavoro abbandonato. Le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gianfranco De Simone, 49 anni, fornaio residente a Torelli, frazione di Mercogliano, è stato trovato morto nella mattinata di giovedì in un casolare abbandonato in contrada Rivarano, al confine con Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Dell’uomo non si avevano notizie da alcuni giorni. La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo e ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella del gesto volontario, al momento non confermata. Le ricerche erano scattate subito dopo la denuncia di scomparsa e avevano visto impegnati polizia locale, carabinieri e volontari.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fornaio trovato morto, indagine per accertare le cause del decesso

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