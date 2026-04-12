Formazioni ufficiali Parma Napoli | le scelte di Cuesta e Conte per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Parma e Napoli sono state annunciate in vista della partita valida per la 32ª giornata di Serie A 202526. Cuesta e Conte hanno deciso le scelte di formazione per entrambe le squadre, che si sfideranno sul campo nel match di questa giornata. La sfida si svolgerà in un contesto di metà campionato, con le due squadre pronte a scendere in campo con le rispettive formazioni ufficiali.

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