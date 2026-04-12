Le formazioni ufficiali di Genoa e Sassuolo sono state annunciate per la partita della 32ª giornata di Serie A 202526. Daniele De Rossi e Fabio Grosso, entrambi campioni del mondo nel 2006, sono rispettivamente alla guida delle squadre come allenatori. La sfida si svolge in un contesto che vede i due ex giocatori confrontarsi come allenatori, in un match che si preannuncia interessante.

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© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Genoa Sassuolo: le scelte di De Rossi e Grosso

Formazioni ufficiali Genoa-Napoli: le scelte di De Rossi e ConteNel sabato di Serie A, al Luigi Ferraris va in scena Genoa-Napoli, incontro cruciale del 24° turno per la classifica.