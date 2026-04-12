Formazioni ufficiali Como Inter le scelte di Fabregas e Chivu per la sfida di Serie A

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Como e Inter in vista della partita valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le scelte di Fabregas e Chivu sono state decisive per le rispettive formazioni, che scenderanno in campo questa sera. La partita si svolge in un momento di grande attesa tra tifoserie e addetti ai lavori, con le formazioni pronte a scendere in campo.

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