Formazioni ufficiali Como Inter | le scelte di Fabregas e Chivu

Alle 20:45 si terrà la partita tra Como e Inter, con le formazioni ufficiali annunciate da Cesc Fabregas e Cristian Chivu. Le scelte dei due allenatori sono state rese note poco prima dell'inizio del match. La squadra di casa si presenta con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, mentre l'Inter conferma alcuni dei suoi titolari. La gara si svolgerà allo stadio locale, con la presenza di un pubblico di tifosi di entrambe le squadre.

di Alberto Petrosilli Formazioni ufficiali Como Inter: di seguito le scelte di Cesc Fabregas e Cristian Chivu per la sfida in programma questa sera alle 20:45. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Inter, gara in programma alle 20:45 e valida per la 32esima giornata di Serie A: COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 77 Van der Brempt, 2 Kempf, 34 Diego Carlos, 3 Valle; 8 Sergi Roberto, 23 Perrone; 38 Diao, 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas. A disposizione: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44?avlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 14 Ramon, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 28 Smol?i?, 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 56 De Paoli. Allenatore: Cesc Fabregas.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Como Inter: le scelte di Fabregas e Chivu Formazioni ufficiali Como Inter Coppa Italia: le scelte di Fabregas e ChivuMercato Milan, frenata dal Brasile per Andrè: il Corinthians non apre al trasferimento e definisce insufficiente la proposta Rinnovo Vlahovic, la...