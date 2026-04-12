Formazioni ufficiali Bologna Lecce | le scelte di Italiano e Di Francesco per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Bologna e Lecce sono state comunicate in vista del match di Serie A della 32ª giornata, che si disputerà allo stadio Renato Dall’Ara. L'allenatore del Bologna ha schierato la formazione prevista, mentre l’allenatore del Lecce ha confermato le scelte per questa importante sfida. I giocatori sono entrati in campo per il riscaldamento, pronti a dare il via alla partita.

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