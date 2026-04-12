Forlì l’Ascoli capolista non fa sconti Un altro ko salvezza rimandata

L'incontro tra Forlì e Ascoli si è concluso con la vittoria degli ospiti per 3-0. La partita si è giocata allo stadio locale, con la formazione di casa che ha schierato un modulo 4-3-3. Nel secondo tempo sono entrati diversi giocatori dalla panchina, tra cui Manetti, Coveri e Zagre. La sconfitta ha ulteriormente complicato la situazione di classifica del Forlì, che non ha ancora centrato la salvezza.

FORLì 0 ASCOLI 3 FORLÌ (4-3-3): Martelli; Mandrelli (10’ st Manetti), De Risio, Onofri, Cavallini; Franzolini, Menarini, Farinelli (27’ st Scaccabarozzi); Macrì (10’ st Coveri), Trombetta (40’ st Zagre), Selvini (10’ st Petrelli). A disp.: Calvani, Tagliaferri, Ripani, Palomba, Spinelli, Gheza, Ilari, Berti, Rossi. All. Miramari. ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (30’ st Pagliai); Corradini (13’ st Milanese), Damiani; Silipo (39’ st Galuppini), Rizzo Pinna (39’ st Ndoj), D’Uffizi; Gori 13’ st. Chakir). A disp.: Barosi, Brzan, Rizzo, Menna, Bando, Palazzino, Del Sole, Oviszach, Corazza. All. Tomei. Arbitro: Di Loreto di Terni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, l’Ascoli capolista non fa sconti. Un altro ko, salvezza rimandata Forlì, operazione salvezza. Col Bra per il colpo da koÈ qui la festa? Il Forlì entra nell’ultimo rettilineo e sente l’odore del traguardo: manca solo il colpo di reni finale per completare l’impresa... La Roma non fa sconti, Cremonese ko: 3-0Cremona, 22 febbraio 2026 – La Cremonese non riesce a frenare la voglia di vincere della Roma e torna dall’Olimpico con una sconfitta che complica...