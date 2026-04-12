Forbidden fruit 3 replica puntata 12 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, domenica 12 aprile, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3. Durante l'episodio, Caner ha confessato a Emir di non fidarsi di Nadir. La puntata è disponibile in streaming su Mediaset, permettendo agli spettatori di seguire gli sviluppi della trama in modo digitale. La serie continua a coinvolgere i fan con i suoi colpi di scena e le conversazioni tra i personaggi principali.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 12 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Caner confessa a Emir di non fidarsi di Nadir. Ender propone a Yildiz di organizzare un incontro tra Sahika e Nadir a loro insaputa, in modo che Halit si insospettisca e la licenzi dalla holding. Infine Nadir accenna a Yigit della possibilità di lavorare al casinò, ambiente nel quale le sue doti matematiche verrebbero particolarmente apprezzate. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 77 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 12 aprile in streaming | Video Mediaset Forbidden fruit 3, replica puntata 9 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – giovedì 9 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. La Forza di una donna anticipazioni dal 5 al 10 Gennaio: Sarp arrestato Nerzi arriva alla festa di D