Fondi si accoltellano in strada sotto casa di uno di loro | cinque feriti quattro arresti

A Latina, si è scatenata una rissa tra cinque uomini in strada vicino a una abitazione. Durante la colluttazione, alcuni hanno estratto dei coltelli, ferendo cinque persone. Quattro di loro sono stati arrestati sul posto, mentre uno è fuggito ed è stato successivamente denunciato. L'episodio ha provocato sconcerto tra i residenti della zona, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire.