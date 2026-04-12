Fondi si accoltellano in strada sotto casa di uno di loro | cinque feriti quattro arresti
A Latina, si è scatenata una rissa tra cinque uomini in strada vicino a una abitazione. Durante la colluttazione, alcuni hanno estratto dei coltelli, ferendo cinque persone. Quattro di loro sono stati arrestati sul posto, mentre uno è fuggito ed è stato successivamente denunciato. L'episodio ha provocato sconcerto tra i residenti della zona, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire.
Paura a Latina, dove c'è stata una rissa con accoltellamento, che ha coinvolto cinque uomini. Quattro sono rimasti feriti e poi arrestati, uno inizialmente scappato è stato poi denunciato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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