Foggia in vetrina la rivista Italo Magazine dedica un ampio servizio alla villa comunale cittadina
Foggia è stata protagonista di un ampio servizio sulla rivista Italo Magazine, che nell’edizione di aprile si concentra su temi di sostenibilità ambientale e sociale. La rivista ha scelto di mostrare la città attraverso le immagini della Villa Comunale, nota anche come Parco Karol Wojtyla. La pubblicazione presenta una serie di fotografie e descrizioni che mettono in evidenza la villa come esempio di spazio verde e di valore per la comunità locale.
Foggia torna al centro di una narrazione positiva e nazionale grazie alla rivista di bordo ‘Italo Magazine’, che nell’edizione di aprile dedicata alla sostenibilità ambientale e sociale sceglie di raccontare la città attraverso le immagini della Villa Comunale – Parco Karol Wojtyla. Sfoglia la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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