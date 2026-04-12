Foggia in vetrina la rivista Italo Magazine dedica un ampio servizio alla villa comunale cittadina

Foggia è stata protagonista di un ampio servizio sulla rivista Italo Magazine, che nell’edizione di aprile si concentra su temi di sostenibilità ambientale e sociale. La rivista ha scelto di mostrare la città attraverso le immagini della Villa Comunale, nota anche come Parco Karol Wojtyla. La pubblicazione presenta una serie di fotografie e descrizioni che mettono in evidenza la villa come esempio di spazio verde e di valore per la comunità locale.