A Roma, nel piazzale di una scuola d’arte, si è svolto un flash mob inaspettato. Tre cantanti italiane, note per la loro musica, si sono presentate improvvisamente tra la gente, creando un momento di sorpresa. La scena ha attirato l’attenzione sui social, dove sono state condivise numerose immagini e video dell’evento. La manifestazione ha coinvolto passanti e fan, trasformando una giornata normale in un episodio inatteso.

È iniziato tutto come una giornata qualunque, poi la musica ha cambiato tutto. Nel piazzale della Nuova Accademia di Belle Arti, a Roma, tre voci tra le più riconoscibili della scena italiana hanno sorpreso tutti. Serena Brancale, Levante e Delia sono apparse all’improvviso tra la folla, dando vita a un flash mob inaspettato. Nessun palco, nessun annuncio: solo musica, emozione e stupore. Il risultato è stato un momento collettivo intenso, capace di trasformare uno spazio quotidiano in qualcosa di speciale. Una scena che ha colpito tutti, dentro e fuori dai social. Il flash mob si è svolto l’ 8 aprile, pochi giorni prima dell’uscita del nuovo album di Serena Brancale, intitolato “ Sacro ”.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Flash mob a sorpresa: Serena Brancale, Levante e Delia spiazzano Roma (la scena è ovunque sui social)

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