Firenze due giorni di eventi con Eugenio Barba chiudono Materia Prima Festival

Firenze ha ospitato due giorni di eventi dedicati a Eugenio Barba, con incontri e spettacoli che si sono svolti nel centro storico. La manifestazione, parte del Materia Prima Festival, ha coinvolto numerosi partecipanti e artisti provenienti da diverse regioni. Durante gli eventi, sono state presentate testimonianze e approfondimenti sul lavoro e le idee di Barba, conosciuto come uno dei fondatori del teatro di ricerca.

Firenze, 12 aprile 2026 - Sanno due giornate di eventi con protagonista Eugenio Barba, tra i maestri assoluti del teatro del Novecento, a far calare il sipario sulla 13esima edizione di Materia Prima Festival, a Firenze l’evento dedicato al panorama teatrale e performativo contemporaneo a cura di Murmuris col sostegno e il contributo di Mic - Ministero della Cultura, Unione Europea, Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione CR Firenze. Lunedì 13 e martedì 14 aprile l’iconico fondatore dell’Odin Teatret sarà ospite della manifestazione per celebrare 90 anni nel segno del palcoscenico, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, due giorni di eventi con Eugenio Barba chiudono Materia Prima Festival Firenze, la due giorni con Eugenio Barba chiude Materia Prima FestivalFirenze, 7 aprile 2026 - Sanno due giornate di eventi con protagonista Eugenio Barba, tra i maestri assoluti del teatro del Novecento, a far calare... Carnevale di Firenze 2026, due giorni di eventi tra gala e parataFIRENZE – Nato nel Rinascimento su impulso della famiglia Medici, in particolare sotto il governo di Lorenzo il Magnifico, il Carnevale di Firenze...