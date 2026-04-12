Con l’arrivo della primavera, gli alberi si ricoprono di fiori, trasformando il paesaggio. Osservare questa fioritura non è semplicemente uno spettacolo visivo, ma può influenzare il nostro stato mentale. La presenza di alberi in fiore sembra alterare la percezione del tempo e richiede un’attenzione consapevole, coinvolgendo chi si ferma ad ammirarli in un’esperienza più attiva di quanto si possa pensare.

È una reazione comune, tanto da essere diventata una pratica codificata in alcune culture. In Giappone, per esempio, esiste da secoli e si chiama Hanami; l’abitudine di fermarsi a osservare la fioritura dei ciliegi. Un gesto semplice, che oggi viene sempre più osservato anche da un punto di vista psicologico. Non si tratta, infatti, solo di una questione estetica. Le fioriture di primavera hanno un effetto particolare sulla nostra mente: interrompono il flusso automatico delle nostre giornate e ci riportano, anche brevemente, a una forma di attenzione più piena. Una sensazione che molti riconoscono, ma che solo negli ultimi anni la psicologia ha iniziato a osservare più da vicino.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fioriture di primavera, i benefici psicologici che (forse) ancora non conosci. Lo sapevi che osservare un albero in fiore non è un gesto passivo?

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