Fiorentina pronta a mettere in difficoltà il Crystal Palace con il suo centrocampo 4-1-4-1

La Fiorentina si prepara alla partita contro il Crystal Palace, schierando un centrocampo con formazione 4-1-4-1. La squadra italiana punta a mettere in difficoltà gli avversari con questa disposizione tattica, che prevede un giocatore davanti alla difesa e quattro a centrocampo. La sfida si svolgerà in trasferta e si inserisce nel contesto di un torneo internazionale. L’allenatore ha scelto questa formazione per affrontare al meglio l’avversario.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Firenze, Italia – Il 12 marzo 2026, l’allenatore Paolo Vanoli dell’ACF Fiorentina ha mostrato grande determinazione durante il match di andata degli ottavi di finale della UEFA Conference League 202526 contro il Rakow Czestochowa, disputato a Firenze. Vanoli crede fermamente che la sua squadra possa mettere in difficoltà il Crystal Palace, in vista del quarto di finale del torneo. Parlando ai microfoni di Sky Sport Italia, Vanoli ha dichiarato: «Mi aspetto che tutti diano il massimo per supportare la squadra. Lo spirito di squadra è ciò che ci ha permesso di ottenere risultati anche partendo da una posizione difficile.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fiorentina pronta a mettere in difficoltà il Crystal Palace con il suo centrocampo 4-1-4-1. Leggi anche: Mateta e Mitchell portano il Crystal Palace in vantaggio sulla Fiorentina con rigore contestato. Mateta abbraccia una giornalista dopo Crystal Palace-Fiorentina, ma lei chiarisce: “Era a suo agio”Mateta mette una mano sulla spalla alla giornalista durante l'intervista e scatena un caso in Inghilterra.